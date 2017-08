Overpelt: Twee oplaadpalen voor elektrische voertuigen (30 augustus 2017)

In Overpelt zijn twee laadpalen geïnstalleerd voor het opladen van elektrische auto's. Er staat een paal aan de Oude Markt en in de Dorpsstraat in de buurt van het gemeentehuis. De laadpalen maken deel uit van een totaal van 2500 die Infrax en Eandis momenteel laten plaatsen in opdracht van de Vlaamse overheid. De palen in Overpelt worden in de tweede helft van september in gebruik genomen. "Vanaf dan zal het ook bij ons mogelijk zijn om op een eenvoudige manier de elektrische auto te laden op een publieke plaats", zegt schepen Patrick Van Baelen.De parkeerplaatsen die moeten dienen om de auto op te laden, krijgen binnenkort nog een (groen) kleurtje. Vanaf dan mogen zij enkel nog gebruikt worden om een auto op te laden. De blauwe zone is niet van toepassing op deze ‘groene’ parkeerplaatsen.