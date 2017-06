Overpelt: Deze zomer in Overpelt: Fotofestival Lens op de Mens (13 juni 2017)

Van 18 juni tot 31 augustus kan je in Overpelt-Centrum het Internationaal Fotofestival Lens op de Mens bezoeken. In een buitententoonstelling - een wandeling van ongeveer 2,5 kilometer - maak je kennis met meer dan 500 foto's van fotografen uit alle werelddelen. Ook diverse binnenlocaties brengen het werk van gastfotografen, met als ultieme eyecatcher drie gigantische foto's van Guy Schotte op de bodem van zwembad Dommelslag. De hele zomer zijn er verschillende activiteiten rond fotografie gepland in Overpelt. Het fotofestival wordt op zondag 18 juni geopend met de happening Pelt Kiekt.