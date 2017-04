Overpelt: De voormalige rijkswachtkazerne is in gebruik genomen als sociale huisvesting (28 april 2017)

De voormalige rijkswachtkazerne in de Sellekaertsstraat is terug in gebruik genomen. Sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis heeft het gebouw omgevormd tot 4 sociale huurappartementen en een halfopen woning. Naast de kazerne werd een nieuw appartementsblok gebouwd met nog eens 5 appartementen. In de tuin, waar vroeger de oude cellen en garages stonden, staan nu 4 halfopen woningen. De tuintjes van deze woningen werden voorzien van een speciale geluidswerende tuinmuur om de hinder van voorbijrijdende treinen te beperken. "Het is een mooi woonproject geworden dat gezien mag worden en bijdraagt tot een mooi straatbeeld", zegt schepen Valerie Plessers.Na de rijkswachtkazerne is binnenkort de voormalige douanesite, ook in de Sellekaertsstraat, aan de beurt. Het kantoor, de naastgelegen woning en de oude garages van de douane achteraan, worden gesloopt. Ze maken plaats voor in totaal 19 sociale huurappartementen. Er worden 2 appartementen voorzien met 1 slaapkamer, 12 met 2 slaapkamers en 5 met 3 slaapkamers. Een aantal appartementen zullen aangepast zijn voor mensen met een fysieke beperking en senioren. De 6 bestaande en bewoonde douanierswoningen, die Kempisch Tehuis reeds vroeger renoveerde, blijven bestaan in hun huidige vorm.In de nieuwe verkaveling Ringlaan (tussen de oude spoorlijn en de Veldstraat) start Kempisch Tehuis midden 2017 met de bouw van twee identieke appartementsblokjes met telkens 7 sociale huurappartementen. De appartementen worden ingeplant op het einde van de doodlopende straat Koolwitjesweg."Als al deze projecten klaar zijn, verhuurt Kempisch Tehuis 307 sociale woningen in Overpelt."