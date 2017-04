Overpelt: Toeristische troeven Overpelt staan in nieuwe gids (22 april 2017)

Overpelt stelt haar toeristische en recreatieve troeven voor in een nieuwe toeristische folder. Om toeristen wegwijs te maken werd de toeristische kaart omgevormd naar een scheurblok, waar de toeristische dienst en de B&B's makkelijk allerhande aantekeningen kunnen maken. Ook een nieuwe postkaart zit dit jaar in het gamma. "Overpelt krijgt meer toeristen over de vloer", zegt schepen Patrick Van Baelen. "Met elk jaar rond de 40.000 overnachtingen staan we in Noord-Limburg op de derde plaats, na de toppers Lommel en Peer."Het toeristisch en recreatief aanbod is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid in Overpelt. Met Bosland en Dommelslag zijn er twee recreatieve toppers in de gemeente. Ook de enkele jaren terug heraangelegde Oude Markt met fontein is een regelrechte trekpleister en tegelijk een aantrekkingspool geworden voor heel wat nieuwe evenementen in onze gemeente.Om heel het aanbod nog beter bekend te maken, werd recent een nieuwe toeristische folder uitgewerkt in de Bosland-huisstijl.Schepen Patrick Van Baelen: "Onze gemeente telt niet minder dan zeven toppers voor kinderen, waaronder de speelzone Dommelvallei een pareltje is. Je kan er klimmen en klauteren op boomstammen en zelfs kliederen in de modder. Maar ook andere troeven zoals 't Pelterke, Dommelslag en onze wandel- en fietsroutes worden niet vergeten. Toeristen die Overpelt bezoeken kunnen de groeten naar het thuisfront overbrengen in een nieuwe postkaart. En mensen die op zoek zijn naar een of ander leuke activiteit kunnen de toeristische kaart afhalen bij de dienst toerisme of de B&B's. Die is vanaf dit jaar opgemaakt in een scheurblok, zodat hierop makkelijk allerhande aantekeningen kunnen worden geschreven."