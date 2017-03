Overpelt: Gemeentehuis sluit voor renovatiewerken (29 maart 2017)

Het gemeentehuis is vanaf donderdag 30 maart gesloten. Omwille van de verbouwingen verhuizen de diensten op 30 en 31 maart. Er is enkel een permanentie voor dringende zaken. "De tijdelijke locaties zijn helaas niet altijd even comfortabel, noch voor het personeel, noch voor het publiek. Maar het personeel zal er in ieder geval alles aan doen om de mensen ook in de minder comfortabele omstandigheden zo goed mogelijk van dienst te zijn. De gemeente doet een oproep om zo veel mogelijk op afspraak te komen."INFO