Overpelt: Infomarkt projecten Overpelt-fabriek (14 maart 2017)

Op donderdag 16 maart organiseert de gemeente Overpelt een infomarkt voor de bewoners van Overpelt-Fabriek. Via die infomarkt wil de gemeente de inwoners van de tuinwijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen van een aantal projecten die momenteel lopen in hun woonomgeving. Verschillende studiebureaus zullen de informatie over de lopende of nakende projecten op een verstaanbare manier met foto’s, tekeningen en plannen presenteren. "Want er lopen toch een aantal belangrijke projecten die het verzekeren van de toekomst van de wijk voor ogen hebben", zegt schepen Ann Van Dorp.



Enkele jaren geleden werd sportpark De Leukens omgezet in lokaal bedrijven terrein Nolim-Noord voor kleine bedrijven en bufferzone tussen woonwijk en industrie. Drie jaar geleden werd de procedure opgestart voor de afsluiting van een brownfield convenant tussen Nyrstar en de Vlaamse overheid. Deze convenant is een instrument om terug mogelijkheden te creëren op een gedeelte verlaten bedrijventerrein van de vroegere metallurgie.



Het afgelopen jaar is een project opgestart om Nolimpark de komende drie jaar om te vormen tot een nieuw groen industriepark. Dit initiatief kadert in het Interreg-project 2B Connect dat werkt aan de grensoverschrijdende verbinding van natuurgebieden en meer biodiversiteit binnen de industriegebieden. De jongste gemeenteraad tenslotte keurde de plaatsing goed van nieuwe speeltoestellen en de ontwikkeling van een speelweefsel voor de kinderen in de wijk met een verbinding naar de bufferzone.



Deze projecten krijgen concreet vorm. Nolim-Noord wordt aangelegd en de bufferzone ingericht. Bermen en openbaar domein op Nolimpark worden ingezaaid en aangeplant. In het kader van de brouwfield convenant start de opmaak van een masterplan voor de oude fabriekssite langs de Fabrieksstraat. De studiebureaus en organisaties die met deze projecten bezig zijn, zullen donderdag aan de bewoners van de wijk uitleg geven.



Ann Van Dorpe: "De tuinwijk is historisch ingegroeid in het industriegebied. Het komt er nu op aan om de kwaliteit van deze buurtgemeenschap op te krikken en de toekomst ervan te verzekeren. Al deze projecten zijn daarop gericht. Daarom is het belangrijk om ze toe te lichten aan de bewoners."



INFO

Infoavond

Donderdag 16 maart van 18 uur tot 20 uur

Zaal de Schakel (Leukenstraat 29).

Bekijk alle artikels uit Overpelt