Opglabbeek: Geen paardenbeul in Opglabbeek (18 juli 2017)

De pony die op 10 juli gewond aangetroffen werd in de Ouwerteweg, is niet verwond door een paardenbeul. Uit de eerste vaststellingen die op 10 en 11 juli gebeurden door de dierenarts, de politie en het gerechtelijk labo, leek een accidentele verwonding weinig waarschijnlijk. Het dier had twee diepe wonden in de schouder en één oppervlakkige wonde in de buik. In de stal en in de wei leken geen scherpe voorwerpen aanwezig die het paard op schouderhoogte konden geraakt hebben.



Verder onderzoek door Politie CARMA bracht meer duidelijkheid. De onderzoekers doorzochten opnieuw de stal en de weide en vonden een afgebroken ijzeren L-profiel met lange schroeven. Dit profiel had oorspronkelijk op schouderhoogte van de pony gehangen, aan de toegang van de stal. Uit een vergelijking van metrische foto's bleek duidelijk de overeenkomst van de verwondingen met het L-profiel.



De pony herstelt inmiddels goed van zijn verwondingen en verblijft voorlopig aan huis bij zijn eigenaar.

Bekijk alle artikels uit Opglabbeek