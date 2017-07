Opglabbeek: Camera's flitsen in twee richtingen (12 juli 2017)

De politiezone CARMA heeft samen met Houthalen-Helchteren, As en Opglabbeek vijf nieuwe onbemande palen en een camera aangekocht om snelheidsmetingen uit te voeren. Deze palen kunnen in twee richtingen flitsen en zijn vanaf vandaag operationeel.



"Bijzonder aan deze palen is dat ze snelheidscontroles in twee rijrichtingen kunnen uitvoeren, weliswaar niet gelijktijdig. De kast bovenop de paal moet in de gewenste positie gedraaid worden. Dit zorgt voor veiliger en trager verkeer in twee richtingen. De aankoop en de plaatsing van de vijf nieuwe palen en camera vertegenwoordigen een bedrag van 150.000 euro. De palen zijn reeds geplaatst en de nieuwe camera is vanaf vandaag operationeel, telkens in één van de vijf palen."



De gemeente Houthalen-Helchteren krijgt een nieuwe flitspaal op de Weg naar Zwartberg en op de Ringlaan. In Opglabbeek staan de palen op de Weg naar As en op de Weg naar Zwartberg. En ook op de Hoogstraat in As staat een nieuwe flitspaal. De locaties van de palen zijn uitgekozen na analyse van verkeersongevallen en snelheidsgegevens op de betreffende locaties. De analyses wezen uit dat er op deze locaties sprake is van overlast en verkeersonveiligheid, als gevolg van onaangepast rijgedrag. Sinds 1 mei 2017 zijn de geldboetes voor een snelheidsovertreding verhoogd. Voor de eerste 10 km boven de toegelaten snelheid telt men 53 euro en vervolgens 6 euro per km voor gewone wegen en 11 euro per km voor wegen binnen de bebouwde kom of in een zone 30 of schoolomgeving. Er wordt steeds een correctie toegepast van 6 km voor snelheden onder de 100 km/u en 6% voor snelheden boven de 100 km/u.

