Opglabbeek: Zes wildcamera's in Opglabbeek (22 januari 2017)

Het gemeentebestuur van Opglabbeek heeft zes mobiele wildcamera's aangekocht bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Het bericht staat in de weekendeditie van de krant Het Laatste Nieuws.Met de aankoop van 2.900 euro wil het gemeentebestuur de veiligheid verhogen en dieven, vandalen en sluikstorters opsporen. Het zijn gecamoufleerde camera's die eigenlijk speciaal zijn gemaakt om wilde dieren in hun natuurlijke omgeving te bekijken, of om na te gaan welke dieren in een bepaald gebied voorkomen. "Maar ze kunnen ook gebruikt worden om mensen, auto's en handelingen te observeren."