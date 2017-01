Op-stap-in-limburg: Dana Winner op 7 februari in Genk (24 januari 2017)

Dana Winner is een Limburgs icoon. Ruim 25 jaar draait ze intussen mee. Haar zangstem herken je uit de duizend. Na haar opvallende passage in het programma Liefde voor Muziek, waarin verschillende artiesten op een Spaans eiland liedjes van elkaar coveren, schoot haar populariteit naar ongekende hoogten. Ze verbaasde tv-kijkend Vlaanderen met eigenzinnige covers van andere artiesten. Nu trekt ze weer de theaters in met de gloednieuwe voorstelling Uit bewondering.Vaak krijgt Dana de vraag: wie of wat bewonder je? Daarom heeft ze de muziek, de mensen en de momenten die ze het meest bewondert op een rijtje gezet en daar liedjes bij gekozen. Bekende Dana Winner-nummers en zorgvuldig geselecteerde covers worden mooi afgewisseld met ouder werk en nieuw materiaal. Uit Dana's bewondering is er een prachtige en originele voorstelling ontstaan. De show is een perfecte mix van trage songs en swingende momenten.INFODana Winner - Uit BewonderingMaandag 6 februari om 15 uurC-mine CultuurcentrumGrote ZaalC-mine 10 bus 2 te 3600 GenkTickets: http://c-minecultuurcentrum.be/programma/view/id/651/h/programma/c/Muziek/dana-winner-uit-bewondering