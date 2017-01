Op-stap-in-limburg: 75 jaar Festraetsuurwerk: Film en expo vanaf 23 april (23 januari 2017)

Op zondag 22 januari was er de avant-première van de kortfilm van het Festraetsuurwerk, dat 75 jaar op de teller heeft. De voorstelling vond plaats op het Begijnhof, in de studio die vernoemd is naar de astronomische klok die er tentoon staat. De video is samen met een begeleidende foto-expo vanaf zondag 23 april ook voor het publiek toegankelijk. Het Festraetsuurwerk is een belangrijke publiekstrekker in de hoofdstad van Haspengouw. Die maakt al 75 jaar onderdeel uit van de rijkelijke erfgoedcollectie van Sint-Truiden. De astronomische klok dankt zijn naam aan de gelijknamige Truiense horlogemaker.Kamiel Festraets verblufte in 1942 zowel vriend als vijand, toen hij zijn meesterwerk afrondde. Het Festraetsuurwerk weegt ruim 4.000 ton en telt zowat 20.000 onderdelen. Het is bijna een wonder dat hij daarin in volle oorlogstijd geslaagd is. Sindsdien heeft de klok heel wat toeristen gelokt. Het uurwerk heeft ook op heel wat locaties tentoon gestaan, om op het einde van de jaren 60 een vaste stek te krijgen in de Festraetsstudio aan het Begijnhof. Die is sinds zijn ontstaan uitgegroeid tot een vintage museum over tijd en astronomie."En nog steeds is het één van de sterkhouders binnen ons toeristische aanbod. Het Festraetsuurwerk kan jaarlijks rekenen op zo’n 4.200 bezoekers. Met het nieuwe filmproject en de bijhorende fototentoonstelling, vertrouw ik erop dat dit er alleen maar meer zullen worden", zegt schepen Hilde Vautmans."Vijf jaar geleden startte het lokale buurtcomité met een archief- en erfgoedstudie rond het Festraetsuurwerk. Met hun inzichten en subsidies van Erfgoed Haspengouw op zak, maakten ze een wonderlijke kortfilm over de werking van de klok. Die wordt begeleid door een foto-expositie, die wij als stadsbestuur hielpen financieren", zegt schepen Johan Mas."Sint-Truiden heeft een mooie verzameling erfgoedstukken en monumenten, die we graag met onze inwoners en bezoekers delen. Met dit nieuwe project hebben we er een knappe toeristische trekpleister bij", besluit burgemeester Veerle Heeren.