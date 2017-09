Neerpelt: Verzamelgebouw Heikesveld voor 8 nieuwe bedrijven (20 september 2017)

Op KMO-zone Heikesveld verrijst momenteel een verzamelgebouw dat onderdak zal bieden aan 8 lokale ondernemingen. Het gebouw zal goed zijn voor een extra tewerkstelling van 21 personen.Met Heikesveld wil de gemeente lokale ondernemers ruimte geven om te groeien en om tewerkstelling te creëren.In 2008 werd KMO-zone Heikesveld geopend. Tijdens fase 1 werd bijna 15 ha ontwikkeld als bedrijventerrein: 6 ha voor lokale bedrijven, 2,3 ha voor de bestendiging en uitbreiding van een bestaand bedrijf en 6,5 ha zone voor openbaar nut. In deze zone zijn gemeentewerf Zone T, de brandweerpost Neerpelt en het recyclagepark van Limburg.net gevestigd.Wegens het succes van de eerste fase werd de KMO-zone in een tweede fase uitgebreid met 4,42 ha ruimte voor nieuwe bedrijven. Van deze tweede fase zijn momenteel 5 percelen verkocht en werden nog 2 nieuwe vestigingsaanvragen ingediend. Op één van de beschikbare percelen voorziet Alfa Bouw NV een verzamelgebouw, dat 5166 vierkante meter groot is, verdeeld over verschillende units. Vanaf januari 2018 zullen 8 lokale ondernemingen hun intrek nemen in dit verzamelgebouw, goed voor een extra tewerkstelling van 21 personen.INFO