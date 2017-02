Neerpelt: Nieuwe fietspaden en riolering in de Hamonterweg, Bosstraat en Thomas Watsonlaan (26 februari 2017)

De Hamonterweg/Bosstraat (N71) en de Thomas Watsonlaan (N748) in Hamont-Achel en Neerpelt krijgen nieuwe fietspaden en een gescheiden rioleringsstelsel. De bouwvergunning voor de aanleg hiervan werd eind januari ingediend. Volgens de huidige planning kunnen de nutswerken in augustus, na het bouwverlof, starten.



De Bosstraat, de Hamonterweg en de Thomas Watsonlaan worden uitgerust met veilige fietspaden en een nieuw wegdek. Ondergronds wordt een modern, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, zodat afvalwater en regenwater los van elkaar worden opgevangen. De werken zullen uitgevoerd worden in verschillende fases om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. Voorafgaand aan de eigenlijke rioleringswerken gaan de nutsmaatschappijen eerst aan de slag om hun kabels en leidingen te verplaatsen en ruimte te maken voor de nieuwe riolering. De werken starten deze zomer na het bouwverlof in de Thomas Watsonlaan.



In totaal zal het project zo’n 15 maanden duren en tegen het najaar van 2018 afgerond zijn. Het project is een samenwerking tussen de gemeenten Hamont-Achel en Neerpelt, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer.



Naar aanleiding van de bouwvergunningsaanvraag organiseren de stad Hamont-Achel en de gemeente Neerpelt op woensdag 8 maart een infomoment voor bedrijven (19.00 uur) en bewoners (20.30 uur) in

het Michielshof in Achel. De projectplannen, de fasering en de verkeersmaatregelen worden er getoond en toegelicht.

