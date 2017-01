Neerpelt: 18-jarige student Glenn Mermans ontwerpt affiche voor Europees Muziekfestival (30 januari 2017)

Het 65ste Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt, pakt uit met een opvallende affiche. De verse affiche is ontworpen door de 18-jarige Glenn Mermans uit Lommel. Glenn studeert aan het WICO, campus Mater Dei, in Overpelt. Daar volgde hij de richting Publiciteit en is hij bezig aan het specialisatiejaar Logistiek."In het 5de jaar middelbaar onderwijs kregen mijn medeleerlingen en ik de kans een EMJ-affiche te ontwerpen", vertelt Glenn. "Natuurlijk ben ik blij dat mijn ontwerp uiteindelijk gekozen werd om de EMJ-affiche te sieren. Op de affiche staat een viool die ik omvormde tot een muzikant die aan het fluiten is. Ik koos ervoor een viool te verpersoonlijken tot een vrolijke, jeugdige muzikant, omdat het 65ste EMJ (28 april - 2 mei 2017 in Neerpelt) een instrumentaal festival is dat naast grote muzikaliteit, ook vrolijkheid en uitbundigheid uitstraalt. Overigens ervaar je tijdens het EMJ dat muzikant en instrument vaak als het ware één geheel vormen."Foto: Glenn Mermans uit Lommel ontwierp de 65ste EMJ-affiche