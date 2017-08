Maasmechelen: Oenselstraat omgevormd tot fietsstraat (31 augustus 2017)

Het gemeentebestuur van Maasmechelen richt een fietsstraat in voor de schoolomgeving van kleuter- en basisschool Mozaïek. "Verkeersveiligheid is voor iedereen een dagelijkse bekommernis. Omdat vooral kinderen kwetsbaar zijn in het verkeer wil de gemeente extra zorg besteden aan de verkeersveiligheid van de schoolomgevingen. De schoolomgeving van Mozaïek is de eerste school in Maasmechelen waar een aantal unieke projecten worden toegepast in kader van deze verkeersveiligheid", zegt schepen Georges Lenssen.De eerste aanpassingen werden nu, net voor het nieuwe schooljaar, gerealiseerd:De Parklaan en Oenselstraat kregen een opfrisbeurt, waarna de markeringen werden aangebracht.De oversteekplaats aan de schoolpoorten in de Parklaan en de Oenselstraat werd extra toegankelijk gemaakt door middel van een breed, gekleurd zebrapad in de themakleuren van Mozaïek.De Oenselstraat werd omgevormd tot fietsstraat.Dit houdt in dat:de fietsers de volledige breedte van de rijbaan mogen gebruiken in hun rijrichting;gemotoriseerd verkeer nog steeds van de Parklaan naar de Neerveldstraat mag rijden via de Oenselstraat, maar zij moeten voorrang geven aan fietsers en mogen niet inhalen;de maximumsnelheid is 30km/u.De fietsstraat wordt kenbaar gemaakt door fietsstraatborden aan weerszijde van de Oenselstraat. Tevens werd aan weerszijde van de straat een groot roodkleurig vak aangebracht met grote witte letters ‘FIETSSTRAAT’ en werd in elke rijrichting voor fietsers in het midden van de rijrichting een fietslogo met pijl aangebracht."De schoolomgeving van Mozaïek is een proefproject. Indien de resultaten positief zijn zal ook gekeken worden om dit project verder uit te breiden naar andere scholen in Maasmechelen."