Maasmechelen: Toeristisch seizoen start met promotiecampagne (28 april 2017)

Vandaag, vrijdag 28 april 2017, lanceert Toerisme Maasmechelen haar toeristisch seizoen met de campagne #Maasmechelen. "Via deze campagne roepen we iedere inwoner, recreant en toerist op om hun leukste momenten te delen op Facebook en Instagram met vermelding van #Maasmechelen", zegt schepen Erik Kortleven."De promotiecampagne voeren we voornamelijk digitaal, via een influencercampagne waarbij bloggers uitgenodigd worden om Maasmechelen te ontdekken. Hun ervaringen worden gedeeld via diverse websites, Instagram en Facebook. Het campagnebeeld zal je ook in het straatbeeld tegenkomen. Daarnaast zal het kantoor van Toerisme Maasmechelen - dat dit jaar 10 jaar bestaat - aangepaste raamdecoratie krijgen met levensgrote foto’s waarmee opgeroepen wordt om #Maasmechelen te gebruiken."De campagne wordt actief gevoerd van 28 april tot eind september 2017.