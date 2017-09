Maaseik: Opendeurdagen nieuwbouw ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik (5 september 2017)

Op zaterdag 16 en zondag 17 september, telkens van 13 uur tot 16 uur, stelt het nieuwe Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) zich voor aan het grote publiek. Het nieuwe ziekenhuis bevindt zich op de Diestersteenweg 425 in Maaseik en vervangt de bestaande campussen aan de Rode Kruislaan in Bree en in het centrum van Maaseik.De nieuwbouw is een architectonisch pareltje en straalt een enorme rust uit. Dankzij wandelpaden en het gebruik van een open terrein is het landschappelijk ontwerp rondom en tussen alle bouwdelen zichtbaar. Het gebruik van veel glas en grote ramen maakt dat natuurlijk licht doordringt tot in het hart van het gebouw. Het zicht op de natuurrijke omgeving van het ziekenhuis is daardoor vanuit elke verdieping optimaal.Het nieuwe ziekenhuis bestaat uit 5 afzonderlijke bouwdelen die door koppelgangen onderling met elkaar verbonden zijn. De gebouwen hebben elk een andere vormgeving en zijn daardoor goed te onderscheiden. Dat komt doordat ze elk een ander design en interieur hebben, passend bij de functie van het betreffende gebouw. Het ZMK wordt zo de ideale omgeving voor patiënten uit (voornamelijk) Noordoost Limburg om te genezen en terug op krachten te komen. Of om een blijde gebeurtenis te vieren, want het nieuwe ziekenhuis beschikt uiteraard ook over een ultramodern verloskwartier.In totaal heeft het nieuwe ziekenhuis Maas en Kempen een oppervlakte van 32.347 vierkante meter. Er komen 226 bedden en de parkeerterreinen bieden plaats aan ruim 550 auto’s. Tijdens de opendeurdagen op 16 en 17 september kunnen bezoekers een uitgestippelde route volgen die hen langs heel wat interessante diensten en afdelingen van het ziekenhuis leidt.INFOOp 16 en 17 september kan iedereen, telkens van 13u tot 16u een kijkje nemen in het nieuwe Ziekenhuis Maas en Kempen.Diestersteenweg 425 te Maaseik.