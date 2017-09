Lummen: Mobiele camera's in straatbeeld: 16 sluikstorters betrapt (21 september 2017)

Sinds enige tijd worden in Lummen mobiele camera's ingezet om de sluikstorters in de gemeente op heterdaad te betrappen. Sinds de ingebruikname worden overtreders met de regelmaat van de klok gevat. In de eerste 9 maanden van het jaar werden er 16 overtreders op 8 plaatsen betrapt.



"De beelden zijn onthutsend en het blijft een raadsel waarom sommigen er niet voor terugdeinzen om hun afval zomaar in de vrije natuur te dumpen. Want sluikstorten gebeurt meestal op verborgen plekjes in de natuur waar de kans om gezien te worden eerder klein is. Vandaar dat we meestal wagens zien voorbijkomen die even vertragen langs de kant van waarna de chauffeur fluks een flesje, blikje of soms zelfs een zak uit het raam gooit. De mobiele camera wordt op diverse plaatsen verdekt opgesteld en telkens opnieuw lopen er overtreders tegen de lamp."



De strijd tegen sluikstorten is een absolute prioriteit voor het gemeentebestuur, vandaar de deelname aan de handhavingsweek van 18 tot 24 september 2017 waarbij er extra controle op zwerfvuil en sluikstorten is.



Voor het wegwerpen van verpakkingen bedraagt de boete 100 euro, voor sluikstorten is er een minimumboete van 200 euro en worden de opruimingskosten aangerekend.

