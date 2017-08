Lommel: Eymardschool bestaat 50 jaar (30 augustus 2017)

De Eymardschool, Oude Diestersebaan 5 in 3920 Lommel, bestaat 50 jaar. Op de eerste schooldag staat er een viering op het programma. De Eymardschool heeft een bijzondere geschiedenis. De school voor buitengewoon lager onderwijs kwam er niet zonder slag of stoot. In 1967 namen Z.E. Heer Jansen, pastoor-deken van Lommel en de Heer Hamblok Viktor, toenmalig directeur van de Boudewijnschool, het initiatief om een school op te richten voor leerlingen die het moeilijk hadden met leren. André Gielen werd het nieuwe schoolhoofd en startte op 1 september 1967 met 16 leerlingen, gehuisvest in twee prefab-lokalen langs de Boudewijnschool.



Vandaag, 50 jaar later, is de school een vaste waarde binnen de katholieke scholengemeenschap. In 2016 werd het aanbod nog uitgebreid met type 9 onderwijs voor kinderen met een autismespectrumstoornis voor zowel kleuter en lager onderwijs. Zij kunnen terecht in een aangepaste en compleet vernieuwde infrastructuur aan de Oude Diestersebaan.



Op 1 september 2017 telt de school 165 leerlingen en een 35-tal leerkrachten.

