Lommel: Lommel zet de vakantie in met actie tegen zwerfvuil (2 juli 2017)

Zwerfvuil is een probleem, ook in Lommel. Eén van de hotspots zijn de bossen en de natuurgebieden, de Sahara op kop. "Het probleem brengt bij heel veel mensen heel wat ergernis teweeg", zegt schepen van milieu Kris Verduyckt. "Niet alleen bij de bezoekers van de gebieden, maar ook bij de boswachters en onze medewerkers die de rotzooi moeten opruimen. Daarom zet Lommel de vakantie in met een campagne tegen zwerfvuil."



"Ben jij netjes?" Dat is de hoofdvraag van deze campagne. "Want wie netjes is, neemt zijn afval mee naar huis of steekt het in de vuilnisbak", zegt schepen van stadswerken Jean Kuyken. "Om deze nette actie extra kracht bij de zetten, krijg je bij de wandel- en fietskaarten via Toerisme Lommel deze zomer een handig netje aangeboden waarin je je afval kan opbergen. De netjes zullen ook verdeeld worden in de natuurgebieden tijdens een aantal actiemomenten."



Aan de verschillende toegangen van de natuurgebieden, komen ook grote borden om bezoekers attent te maken op de regels die gelden binnen het gebied. Bij wijze van proef plaatst de stad ook extra vuilnisbakken op populaire locaties, in de hoop dat mensen hun vuil daarin deponeren.



Om echte probleemlocaties aan te pakken, zet de stad de verplaatsbare camera in om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Sluikstorters die betrapt worden, riskeren sowieso een GAS-boete van maximum 350 euro.

