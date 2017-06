Lommel: Nieuwe samenwerking tussen politie en vrederechter moet burengeschillen sneller oplossen (30 juni 2017)

De lokale politie van Lommel en het vredegerecht slaan de handen in elkaar om samen meer burenruzies en andere problemen op te lossen. "Bij burenruzies en geschillen waarvoor de tussenkomst van de politie wordt gevraagd, zal voortaan onmiddellijk de vrederechter van het kanton worden ingeschakeld om een verzoening uit te werken", legt burgemeester Peter Vanvelthoven uit.Deze nieuwe manier van werken moet ervoor zorgen dat er via de verzoeningsprocedure bij de vrederechter - die gratis is en door de wijkagent wordt opgestart - sneller een oplossing komt voor problemen zoals burenruzies of kleine criminaliteit. "Het gaat dus om kleine geschillen die soms uitgroeien tot grote problemen", zegt korpschef Bart Voordeckers. "En zaken die nu ook vaak geseponeerd worden omdat die voor het parket geen beleidsprioriteit zijn.""Het voordeel is dat de behandeling van deze zaken gratis en snel gebeurt en dat er zo goed als geen formaliteiten bij komen kijken", zegt Beatrijs Mevesen, vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel. "Ook het inschakelen van een advocaat is niet nodig. Nadat het vredegerecht het formulier ontvangen heeft, komt de zaak op korte termijn voor. Voorwaarde is wel dat iedereen aanwezig is. Als er een akkoord wordt bereikt, stellen we een officieel proces-verbaal op. Het heeft dezelfde waarde als een vonnis. Wanneer een akkoord uitblijft, krijgen de personen in kwestie info over welke procedures ze moeten volgen en waar ze advies kunnen inwinnen."Ook de politie is tevreden over het samenwerkingsprotocol. "Het is een extra instrument om tot een oplossing te komen. Voor de wijkagenten in het bijzonder is dit een absolute meerwaarde."