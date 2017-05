Lommel: Startschot voor bouw Sahara Sportcentrum (29 mei 2017)

Vandaag vond de ondertekening van de opstalakte plaats, waarmee Optisport Lommel en haar aannemer Pellikaan de grond waarop het sportcentrum wordt gebouwd in opstal krijgt gedurende de volledige periode van de uitbating van het complex (30jaar en de bouwperiode). De akte werd ondertekend door burgemeester Peter Vanvelthoven, Michel Kouwenhoven van Optisport Exploitaties en Johan Tousseyn van Bouwbedrijf Pellikaan. De bouwwerken in sportpark De Soeverein gaan ook effectief van start.De beoogde bouwtermijn bedraagt 17 maanden, waarmee het Sahara Sportcentrum in de tweede helft van 2018 haar deuren zal openen. Het sportcentrum bestaat uit een zwembad en een tennishal. Een gemeenschappelijke brasserie met een waterspeeltuin verbindt de twee delen met elkaar. De combinatie Pellikaan – Optisport zal voor een periode van 30 jaar instaan voor de bouw en de uitbating van het complex.Het complex zal het nieuwe hart vormen van sportpark De Soeverein. Het zal een centrale rol vervullen als ontmoetingsplek voor tennissers, zwembadbezoekers en alle andere sporters en recreanten in sportpark De Soeverein. In de brasserie kan iedere bezoeker terecht voor een hapje of drankje, of ontspannen op de terrassen bij het complex terwijl de kinderen zich vermaken in de waterspeeltuin.Het zwembad kent diverse zones met een 25-meter sportbad, een instructiebad, een thematisch bad met verschillende dieptes voor de allerjongsten, een whirlpool met sauna's en een familieglijbaan. De zwemzalen worden uitgerust met een entertainmentsysteem, zodat de zwemaccommodatie met licht, geluid en bewegende beelden telkens een passende beleving krijgt. Met dit aanbod en de aantrekkelijke programmering kunnen alle verschillende doelgroepen terecht om te sporten, te genieten en te ontspannen. Optisport Lommel werkt hierbij graag samen met alle lokale organisaties die een rol hebben op het gebied van sport, recreatie en gezondheid; van de stad, de sportclubs tot de scholen en sportfederaties.Op de foto vlnr: Johan Claes (stadssecretaris), Bert Vranckx (ontvanger), Michel Kouwenhoven (Optisport), Danny Cools (secretaris AGB Sport en Recreatie), Peter Vanvelthoven (burgemeester en voorzitter AGB Sport en Recreatie), Johan Tousseyn (Pellikaan), Jean Flemings (notaris) en Jan Swinnen (ondervoorzitter AGB Sport en Recreatie).