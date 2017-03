Lommel: Stadspersoneel krijgt nieuwe uitrusting (29 maart 2017)

Het stadspersoneel steekt - letterlijk - in een nieuw jasje. "150 medewerkers van de dienst stadswerken en de poetsdienst krijgen de komende weken een nieuw uniform, helemaal in de moderne stijl van de stad", zegt burgemeester Peter Vanvelthoven. "Dankzij deze nieuwe kledij zijn onze medewerkers nog beter herkenbaar voor de burger en dragen ze het positieve imago van de stad mee uit."De nieuwe werkkledij is functioneel, duurzaam, hip en comfortabel. De hoofdkleuren voor het personeel van de stadswerken zijn marineblauw en oranje. Daarmee zijn verschillende combinaties mogelijk. Er zijn sweaters, t-shirts, broeken en jassen die onderling allemaal combineerbaar zijn. De poetsdames dragen jeans, gecombineerd met een blauwe t-shirt en een vest. Alle medewerkers krijgen bijpassend veiligheidsschoeisel. Voor zij die dat wensen, zijn er zelfs bijpassende petten en mutsen voor in de winter."Een werkgroep van stadsmedewerkers was zelf vragende partij voor uniforme kledij en dacht mee na over de kledingkeuze en de combinaties", zegt schepen van stadswerken Jean Kuyken."Rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften voor werkkledij, uiteraard. Om het geheel een extra modieuze en hippe toets te geven, werkte de stad samen met de Lommelse ontwerper Gijs Dries. Hij zorgde voor een hip design met de postcode 3920 die op alle kledij terugkomt, samen met het logo Lommel, Pure Energie."Foto's: Robert Boons (Stad Lommel)