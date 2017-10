In Limburg: Vlaamse overheid geeft tips en info bij relatieproblemen (19 oktober 2017)

Op de website tijdvoorjerelatie.be wordt het brede aanbod aan relatieondersteuning in Vlaanderen beter toegankelijk maakt. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Voor veel relaties kan een beetje meer tijd en aandacht voor elkaar al wonderen doen. Als dit niet volstaat, is het belangrijk dat mensen de weg vinden naar hulp. Deze campagne zorgt ervoor dat mensen de snelste weg vinden naar die hulp en ondersteuning." De campagne is een vervolg op Donderdag date-dag.De website is aangevuld met informatie over diverse vormen van hulp en ondersteuning. Naast het hulpverlenend aanbod voor relatieproblemen en echtscheiding wordt ook een link gelegd naar het vormingsaanbod.Deze campagne wil boven alles relatieproblemen bespreekbaar maken en waar nodig de weg wijzen naar hulp.INFO