In Limburg: De Federale Politie is ontgoocheld (12 oktober 2017)

Van 11 tot 12 oktober organiseerde de Federale Wegpolitie een nieuwe flitsmarathon. Het aantal deelnemende lokale politiezones was ongezien. Gedurende 24 uur kon de Federale Wegpolitie, dankzij de medewerking van 151 lokale politiezones, een nieuwe grootschalige actie organiseren waarbij 1.295.146 voertuigen werden gecontroleerd. Onder hen waren 36.561 bestuurders die te snel reden. "Geconfronteerd met dit cijfer, rekening houdend met de campagne van de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen, is de Federale Politie teleurgesteld."



"Overdreven en onaangepaste snelheid blijft één van de hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen op de weg. Na de lancering van de sensibiliseringsvideo afgelopen maandag, waarbij ouders van verongelukte kinderen en snelheidsovertreders met elkaar in gesprek gingen, had deze actie specifiek als doel alle bestuurders alert te houden. De Federale Politie had gehoopt dat de film een bijdrage kon zijn in de sensibilisering van de bestuurders met de bedoeling hen bewust te maken van hun verantwoordelijk en hen zo hun snelheid te doen verminderen. De ouders die aan deze campagne hebben meegewerkt illustreren in het bijzonder de schade die overdreven en onaangepaste snelheid kan aanrichten in een familie."

