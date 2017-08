In Limburg: Fiscale claim voor Ziekenhuis Oost-Limburg: Zorgnet-Icuro roept op tot overleg (30 augustus 2017)

Nadat het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) een monsterclaim van 58 miljoen euro voor 2013 in de bus kreeg, kwam er recent een nieuwe rekening bovenop. Dit keer voor een bedrag van 60 miljoen euro voor het boekjaar 2014. "Waarom de zaken zo op de spits drijven?", vraagt ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro zich af. Het is duidelijk dat dit dossier alle Vlaamse ziekenhuizen aanbelangt. "Eén ziekenhuis op een dergelijke manier viseren en publiek op het schavot zetten, is unfair. Het probleem dient op een globaal niveau te worden bekeken."



Zorgnet-Icuro begrijpt dat de fiscus streeft naar een systeem waarbij de belastingcontroles op een maatschap gemakkelijker kunnen verlopen. "Maar het is duidelijk dat het aangewezen is om daarvoor me de koepel en alle ziekenhuizen een oplossing via overleg uit te werken. Die strategie van de BBI verhit de gemoederen, meer zelfs, wekt de indruk dat er fraude zou zijn gepleegd. En dat is volledig onterecht. Ziekenhuizen, en dus ook in casu het ZOL, zijn steeds transparant geweest over de honoraria die worden uitbetaald," aldus Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder.

