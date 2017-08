In Limburg: Dag van de Landbouw op 17 september (5 augustus 2017)

Op zondag 17 september organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden voor de 35ste keer de Dag van de Landbouw. 44 bedrijfsleiders laten je, samen met hun familie, kennis maken met hun werk, hun producten en het leven op hun land- en tuinbouwbedrijven. Het jaarthema is ‘Het begint bij ons’. Landbouw is immers de basis van al ons voedsel maar van nog veel meer.Er zullen 44 bedrijven deelnemen, waarvan 9 bedrijven in Limburg.3 bedrijven in Heers2 in Hoeselt1 in Kaulille1 in Meeuwen-Gruitrode1 in Neerpelt1 in Paal (Beringen)Alle info over de deelnemende bedrijven Dag van de Landbouw 2017: http://www.dagvandelandbouw.be