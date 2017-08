In Limburg: BinckBank Tour in Lanaken en Riemst (4 augustus 2017)

De BinckBank Tour is de opvolger van de Eneco Tour, met Binckbank N.V. als nieuwe hoofdsponsor en naamgever. Het wielerevenement vindt dit jaar plaats van 7 tot 13 augustus. Op donderdag 10 augustus is er een rit met start en aankomst in Lanaken. Op zaterdag 12 augustus mag Riemst het startschot geven van de 6de etappe: Riemst-Houffalize.Etappeschema:Zondag 6 augustus: ploegenvoorstelling BredaMaandag 7 augustus: Breda – Venray (169,8 km)Dinsdag 8 augustus: Voorburg – Voorburg (indiv. tijdrit – 9 km)Woensdag 9 augustus: Blankenberge – Ardooie (185 km)Donderdag 10 augustus: Lanaken – Lanaken (154,2 km)Vrijdag 11 augustus: Sittard-Geleen - Sittard-Geleen (167,3 km)Zaterdag 12 augustus: Riemst – Houffalize (203,7 km)Zondag 13 augustus: Essen – Geraardsbergen (191,3 km)INFO