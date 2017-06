In Limburg: Nieuwe campagne 1712: tegen partnergeweld bij ouderen (13 juni 2017)

Er heerst een taboe bij het bespreekbaar maken van partnergeweld bij ouderen. De nieuwe campagne van 1712 richt zich dan ook specifiek op deze groep. Want ook ouderen worden geconfronteerd met vormen van geweld. Partnergeweld bijvoorbeeld, een vorm van geweld die ook bij deze leeftijdsgroepen voorkomt en moeilijk bespreekbaar is.Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Het nummer 1712 kan nog beter ingeburgerd geraken bij ouderen, vandaar deze campagne. Hiermee willen we hen informeren dat ze terecht kunnen bij 1712 om hun verhaal te doen over geweld dat ze signaleren of dat hen overkomt. Er rust immers een taboe op geweld, zeker op latere leeftijd."Elk jaar ontvangt het Vlaams Centrum voor Ouderenmis(be)handeling 500 meldingen, maar weinigen durven het geweld aankaarten.Uit onderzoek blijkt dat slechts de helft van de slachtoffers met iemand praat over incidenten of geweld. Vaak wordt gedacht dat een incident te triviaal was en twijfelt het slachtoffer of het echt als geweld bestempeld kan worden of men wil het zo niet benoemen uit schaamte.Met filmpjes en affiches, waarbij een herkenbaar voorbeeld van geweld wordt getoond, worden ouderen geïnformeerd over het bestaan van 1712 en gesensibiliseerd om geweld bespreekbaar te maken.INFO