In Limburg: Canvas komt met straffe films naar Genk en Sint-Truiden (29 mei 2017)

Deze zomer nodigt Canvas alle filmliefhebbers drie keer per week uit voor een filmvoorstelling. Cinema Canvas strijkt in juli en augustus wekelijks neer in een andere stad en een andere provincie: in Kortrijk, Antwerpen, Genk, Leuven, Sint-Truiden, Gent en Vilvoorde.



Op woensdag, donderdag en vrijdag wordt daar telkens een kwaliteitsfilm vertoond op een groot scherm in een sfeervolle setting en met alles erop en eraan, van foodtruck tot zomerbar. De film wordt telkens gekozen door een bekende filmliefhebber. Die leidt de film ter plaatse in, samen met een vaste host en een wisselende collega-filmkenner. Dat gesprek is ook te zien op Canvas, net als de film.



Het aanbod van Cinema Canvas is heel divers en gaat van klassiekers en cultfilms tot onbekende filmpareltjes van vroeger en nu. Zo kiest Jan Eelen voor de rebelse Jack Nicholson in One Flew over the Cuckoo’s Nest en Hilde Van Mieghem voor het verleidingsspel in Dangerous Liaisons. Fien Troch is fan van de roadmovie Badlands en Erik Van Looy van de überhriller Jaws. Marcel Vanthilt staat nog altijd te kijken van A Clockwork Orange en Amira Douadi is verliefd op In the Mood for Love. In totaal 24 films gekozen door evenveel filmliefhebbers.



In het inleidende gesprek vertellen zij waarom ze zo gecharmeerd zijn door hun film. Dat persoonlijke verhaal wordt aangevuld door de ruime en tegelijk scherpe filmhistorische blik van de experten: Anke Brouwers (filmdocente Universiteit Antwerpen en KASK Gent), Lisa Colpaert (filmwetenschapper University of the Arts in Londen en programmator bij Cinea), Patrick Duynslaegher (Artistiek directeur FilmFest Gent), Wouter Hessels (docent filmgeschiedenis RITCS) en Gertjan Willems (filmhistoricus Universiteit Gent). Zij tonen ons hoe we ook anders kunnen kijken naar een film, ook al hebben we hem al eerder gezien. Bijvoorbeeld door oog te hebben voor onderliggende thema’s, de context van het verhaal, de petite histoire en de beeldtaal.



De namen van de hosts (een in juli en een in augustus) worden later bekendgemaakt, net als alle details over de locaties en de precieze programmering.

