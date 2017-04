In Limburg: Belgisch- en Nederlands-Limburg bundelen de krachten (22 april 2017)

Belgisch- en Nederlands-Limburg slaan de handen in elkaar op het vlak van toeristische promotie. Gedeputeerden Igor Philtjens (België) en Eric Geurts (Nederland) ondertekenden een gemeenschappelijk toeristisch 5-puntenplan."Sinds jaren werken we al samen op projectbasis, maar we willen elkaars krachten nog meer benutten. Daarom bundelen we vanaf nu structureel onze krachten om onze toeristische slagkracht te verhogen",zegt Igor Philtjens, gedeputeerde van Toerisme. Eric Geurts, gedeputeerde Toerisme van Nederlands-Limburg: "Wij willen beide Limburgen als toeristische bestemming versterken. Dat doen we door ons toeristisch profiel met grensoverschrijdende betekenis gezamenlijk neer te zetten."



Eén van de vijf punten is het vergroten van het buitenlandse marktbereik. Onder andere door meer Duitse toeristen naar beide Limburgen te halen. Een eerste actie hiervan is reeds op korte termijn gerealiseerd in de vorm van een gezamenlijke inspiratiebrochure die op zaterdag 8 april als bijlage bij de Aachener Zeitung en de Rheinische Post verscheen. In totaal worden zo'n 450.000 Duitse lezers aangespoord om een daguitstap of verblijf in Limburg te boeken.



Daarnaast is er ook de ambitie om grensoverschrijdende gebieden, zoals het RivierPark Maasvallei, te versterken en uit te bouwen tot internationaal vermaard landschapspark en toeristische trekpleister van formaat.



Een derde actiepunt is de verkenning en verdere uitbouw van gezamenlijke toeristische productontwikkeling: zo stimuleert de Limburgpas vandaag al het dagtoerisme in beide Limburgen.



Het vierde punt focust op de samenwerking rond een van dé grootste troeven van beide regio's: het fietsroutenetwerk. Er zijn al afspraken over de internationale Maasfietsroute die in de zomer officieel opent: een fietstraject van de bron tot de monding van de Maas, de rivier die de verbinding vormt. Op lange termijn kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar het herstel van de Heirwegen, zoals de Via Belgica. Het zichtbaar en beleefbaar maken van interessante (fiets- en wandel)routes blijft een aandachtspunt.



Als laatste punt in dit 5-puntenplan zullen beide regio's meer focussen op het leren uit elkaars best practices, ervaringen uitwisselen over de bevordering van het ondernemerschap, een community vormen en op langere termijn gezamenlijk projecten ontwikkelen.

Bekijk alle artikels uit In Limburg