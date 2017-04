In Limburg: Infrabel geeft startschot Limburgse Jobdagen (16 april 2017)

Infrabel zoekt dringend mensen die mee willen werken aan een veilig en stipt spoorwegnet. De volgende jaren gaat ongeveer een vijfde van het personeel in Limburg met pensioen. Geschikte mensen vinden, is de uitdaging. Daarom lanceert de Belgische spoorinfrastructuurbeheerder, in samenwerking met HR Rail en met steun van de Nationale Loterij, twee bijzondere jobdagen in Hasselt waar je kan speeddaten met je toekomstige collega’s en kennismaken met tal van boeiende jobs. Het opmerkelijke aan dit evenement is dat je letterlijk dezelfde dag nog buiten kan stappen met een nieuwe job. Het evenement is op maat van de Limburger, in het plaatselijke dialect.Opmerkelijk aan deze campagne is dat je dezelfde dag nog buiten kan stappen met een nieuwe job. Het doel van onze campagne is om een 30-tal nieuwe collega's aan te werven tijdens de Limburgse jobdagen op 28 en 29 april in Hasselt. Het startschot van deze lokale campagne werd zaterdag gegeven tijdens de basketbalwedstrijd Limburg United - Charleroi. "En onze actie werkte blijkbaar inspirerend want na een sterke prestatie won de thuisploeg verdiend met 82-66", zegt woordvoerder Frédéric Petit van Infrabel.Foto's: Infrabel/Bart Van Tricht