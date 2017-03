In Limburg: Grote zwerfvuilactie in Limburg (19 maart 2017)

Limburg.net investeert al jaren in de strijd tegen zwerfvuil. De jaarlijkse zwerfvuilactie Straat.net is dan ook een groot succes. Vanaf dit jaar slaat Limburg.net de handen in elkaar met Plattelandsklassen vzw om met het project Red de Koe aandacht te vragen voor zwerfvuil dat onze voedselketen verstoort. Basisschool De Loep uit Diepenbeek trok samen met superhelden Brik en Britt op uit om de daad bij het woord te voegen en zwerfvuil te ruimen langs weiden en landbouwgronden.



Op 17, 18 en 19 maart organiseert Limburg.net zoals de voorgaande jaren een grote zwerfvuil opruimactie waarbij de hulp wordt ingeroepen van verenigingen en scholen uit Limburg en Diest. Dit jaar brengt de Straat.net actie maar liefst 20.000 vrijwilligers van 153 scholen en 473 verenigingen op de been. Samen gaan zij de strijd aan tegen zwerfvuil en maken zij van Limburg en Diest een properdere plek.



Zwerfvuil in onze bermen blijft jammer genoeg een groot probleem. Niet enkel langs drukke invalswegen maar ook in landelijke omgevingen langs weiden en landbouwgronden treffen we zwerfvuil aan. Dit zwerfvuil zorgt echter niet alleen voor vervuiling maar verstoort ook onze voedselketen. Tijdens het maaien van gras of andere gewassen kan dit afval ook in het voer van dieren terechtkomen wat na consumptie de dieren verwondt of zelfs dodelijk kan zijn voor deze dieren. Met de Red de koe-actie zet Limburg.net daarom samen met Plattelandsklassen vzw een extra actie op die kinderen van de 2de graad van de basisschool bewust moet maken van dit probleem en hun hulp inroept om de bermen proper te houden.

