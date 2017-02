In Limburg: Rookmelders verplicht in alle woningen vanaf 2020 (23 februari 2017)

"Tegen 2020 worden rookmelders verplicht in alle Vlaamse woningen. Deze maatregel komt er op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Jelle Engelbosch (N-VA) uit Sint-Truiden. "Een grootschalig onderzoek uit 2014 maakte duidelijk dat Vlaanderen aan de staart van het Europese peloton bengelt wat betreft brandveiligheid. Slechts in 43 procent van de woningen is er minstens één rookmelder geplaatst. Dat moet veranderen", zegt Engelbosch.



Een rookmelder installeren is nu reeds wettelijk verplicht voor wie een nieuwbouwwoning afwerkt of een bestaande woning renoveert. Ook voor de meeste huurovereenkomsten en woningen die aangekocht worden via een sociale lening geldt deze verplichting. Engelbosch vindt het niet logisch dat in Vlaanderen een verplichting bestaat voor huurwoningen en nieuwbouw, maar niet voor de andere 60 procent van ons woonpatrimonium. "Ik wil de wetgeving verruimen naar alle woningen en zo de complexiteit wegwerken. Eén duidelijke regel voor iedereen dus."



De cijfers bewijzen dat een algemene verplichting levens redt. In Noorwegen is er bijvoorbeeld een daling van 2,2 doden per miljoen inwoners bij woningbrand sinds de invoering die reeds dateert van 1991. In dat land is er een rookmelder terug te vinden in maar liefst 98 procent van de woningen.

Bekijk alle artikels uit In Limburg