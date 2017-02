In Limburg: Nieuw Actieplan Geestelijke Gezondheid focust op vroeg ingrijpen bij kinderen en jongeren (6 februari 2017)

Door de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van geestelijke gezondheid. Dat en de stijgende zorgvraag zijn voor Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de aanleiding om een Actieplan voor Geestelijke Gezondheid uit te werken. In dat nieuwe plan wordt dit jaar 2 miljoen euro bijkomend ingezet, hoofdzakelijk voor de preventie en vroegdetectie van psychische problemen. Extra aandacht gaat hierbij naar kinderen en jongeren.75% van alle psychische problemen ontstaat voor het 25ste levensjaar en ongeveer de helft van de psychische stoornissen bij volwassenen ontstaat voor de leeftijd van 14 jaar. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "We voorzien een bijkomende financiering voor de realisatie van een programma vroegdetectie en -interventie bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen (0-23 jaar) die de eerste signalen vertonen van een mogelijke psychische problematiek. We focussen o.a. op psychose, suïcide, eetstoornissen en verslaving, wat zich in het programma vertaalt in specifieke interventies. Hiervoor spreken we partners aan in o.a. het onderwijs en de jeugdhulp."Het Actieplan Geestelijke Gezondheid richt zich in eerste instantie naar elke Vlaming, dus ook naar wie (nog) geen zorg nodig heeft. Iedereen hecht belang aan een goede geestelijke gezondheid. Daarom maakt dit plan een continuüm van preventie over zorg naar nazorg. Bijkomende middelen gaan voornamelijk naar preventie (vroeginterventie en -detectie) en generalistische basiszorg (eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren).Maar het plan heeft ook bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en mensen met een verhoogde gevoeligheid voor mentale problemen, zoals kinderen van ouders met psychische of afhankelijkheidsproblemen (KOPP/KOAP). Tevens wordt een specifiek project opgezet voor hoogbegaafde kinderen en jongeren met psychische problemen. Dit sluit sterk aan bij de keuzen die zijn gemaakt in het actieplan Jeugdhulp 2.0.Voor de uitvoering van het Actieplan Geestelijke Gezondheid wordt in 2017 bijkomend meer dan 2.000.000 euro uitgetrokken, waarvan 1,2 miljoen structureel voor preventie en vroegdetectie.INFOLaagdrempelige onlinehulp: http://www.depressiehulp.be Voorts zullen bestaande onlinehulpinitiatieven in de verslavingszorg worden verfijnd, zoals http://www.alcoholhulp.be http://www.drughulp.be en http://www.gokhulp.be