In Limburg: 20 vragen! Johanna Rediers: 'Positief ingesteld, creatief en behulpzaam' (6 februari 2017)

Johanna Rediers34 jaarLummenDansschool, buikdanseres, communicatieWat wilde je worden toen je klein was?"Ninja"Welke grote ambitie koester je nog?"Enerzijds rondreizen en dit vastleggen in woord en beeld. Anderzijds zo goed mogelijk worden in mijn nieuwe passie : kung-fu. Wie weet kan ik ze wel combineren en een bezoekje brengen aan een Shaolin-klooster in China en daar uitgebreid over verslaan."Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?"Wees gelukkig met wat je hebt, en niet ongelukkig om wat je niet hebt."Belangrijkste karaktertrek?"Positief ingesteld, creatief en behulpzaam"Wat doe je het liefst?"Dansen, kung-fu, schrijven en het beste uit anderen naar boven halen. Genieten van pure natuur."Lievelingsdrank?"Een lekkere gin-tonic kan me altijd bekoren.""Favoriete kledingstuk?""Beenwarmers. Als kind van de jaren '80 groeide ik er mee op. Aangezien ik heel veel sport en dans kan ik ze ook nu nog als 34-jarige blijven dragen. Nog een kledingstuk? Dan kies ik uiteraard voor een buikdanskostuum."Lekkerste keuken?"Vegetarisch met voorkeur Indisch en Italiaans"