In Limburg: 20 vragen! Nathalie Frérotte: 'Turkoois gekleurde rivieren en watervallen' (20 januari 2017)

Limburgnieuws.be laat Limburgers aan het woord over werk, vakantie, het leven, vrije tijd, ambitie,... 20 vragen! We sluiten de week af met Nathalie Frérotte. Deel 4 van 20 vragen!Nathalie FrérotteHoeseltLoopbaancoach/trainerVoor welk tv-programma blijf je thuis?"De serie Game of thrones"Naar welke droomvakantiebestemming wil je ooit nog reizen en waarom?"Het nationaal park Ordesa. Deze geweldige plek ligt in de Pyreneeën, Pirineo Oscense om precies te zijn. Diepe valleien, hoge bergen, overvloedige vegetatie en turkoois gekleurde rivieren en watervallen. Heerlijke stranden"Heb je hoogtevrees?"Om eerlijk te zijn: ja!"Van wie ben je supporter?"Mijn gezin en hevige supporter van mijn kids."Deze website wil ik aanbevelen: "Wil je me nog beter leren kennen? Ga dan zeker naar http://www.eigenkrachtencoach.be of neem een kijkje op mijn Facebookpagina Eigen Kracht & Coach."Bedankt voor je spontane medewerking, Nathalie. Met je passie en gedrevenheid heb je al heel veel mensen een duwtje in de rug gegeven. Ons advies: Wie nood heeft aan een luisterend oor en hulp nodig heeft inzake loopbaanbegeleiding, hooggevoeligheid (HSP), bewustwording en communicatie, contacteer dan zeker Eigen Kracht en Coach.