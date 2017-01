In Limburg: 20 vragen! Nicky Morren: 'In Limburg is veel te ontdekken' (8 januari 2017)

Nicky Morren uit Sint-Truiden heeft al veel mooie plaatsen en evenementen bezocht... in Limburg, in Vlaanderen en in het buitenland. Haar belevenissen staan netjes op de cityblog Nicky's City Guide. Op Daily Nicky schrijft ze over lifestyle, fashion, beauty, wonen, carrière,... In 2017 heeft ze enkele doelen gesteld: Minstens twee hoofdsteden bezoeken, minstens 50 posts schrijven, elke maand uit haar comfortzone, een geheim doel... Nu is ze klaar voor 20 vragen! #Limburgers #LimburgnieuwsbeNicky MORREN25 jaarSint-TruidenNespresso Coffee Specialist en blogster"Ik ben Nicky Morren en woon in Sint-Truiden, de fruitstreek van Limburg. Ik ben werkzaam als Nespresso Coffee Specialist. In mijn vrije tijd hou ik van bloggen, lopen en reizen. Niet alleen in het buitenland, ook in Limburg is zoveel moois te ontdekken."Nicky, wat maakt Limburg zo uniek?"Limburg is een unieke provincie, dankzij de vele verschillende zones, om het zo even uit te leggen. Je hebt de Maaskant, het fruitige Haspengouw, de steden met een mijnverleden, de bosrijke gebieden in het noorden, de oudste stad van België. Er is werkelijk voor ieder wat wils."Het mooiste plekje in Limburg?"Dit is een hele moeilijke. Ik hou van de uitkijktoren in As, aan het oude station. Je hebt daarboven een heel mooi uitzicht. En de terril in Maasmechelen, dat uitzicht is ook meer dan de moeite."Van welke Limburger(s) ben je fan?"Thibaut Courtois, ik kan enorm genieten van een voetbalwedstrijd en de bijhorende sfeer."Maandagavond deel 2: "Ik kan overal inspiratie opdoen: tijdens een gesprek met een collega, tijdens een wandeling, "Limburgnieuws.be laat Limburgers aan het woord over werk, vakantie, het leven, vrije tijd, ambitie,... 20 vragen!