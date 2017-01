Limburgnieuws.be

In Limburg: 190.000 overnachtingen tijdens eindejaarsperiode in Limburg (8 januari 2017)

De Kerstvakantie 2016 lokte heel wat dag- en verblijfstoeristen naar Limburg. Dat blijkt uit een bevraging die Toerisme Limburg hield bij 198 logiesuitbaters en attracties. De resultaten van de steekproef tonen aan dat de Limburgse logies- en attractiehouders tevreden zijn over de afgelopen vakantie. Zo bevestigt meer dan 70% van de bevraagde logiesuitbaters dat deze eindejaarsperiode even goed of beter is dan die van 2015. Ook de attracties scoren goed.



"Hiermee trekken we de positieve trend door die zich al het hele jaar aftekent. 2016 belooft zelfs beter te scoren dan 2015, dat op zich al een uiterst succesvol toeristisch jaar was. Een beloning voor de inspanningen van de publieke en private toeristische partners en een bewijs dat de samenwerking rendeert", zegt gedeputeerde van Toerisme en voorzitter van Toerisme Limburg vzw Igor Philtjens.



Op basis van cijfers uit de bevraging werd er een extrapolatie gemaakt naar de volledige sector. "Het gaat om een steekproef, maar vanuit deze berekening kunnen we schatten dat er bijna 190.000 overnachtingen zijn geboekt voor de kerstvakantie in onze provincie. Deze overnachtingen zijn goed voor een omzet van meer dan 14,5 miljoen euro voor de economie van de vrije tijd in Limburg. De bevraagde logies geven aan dat indien de kalender ons gunstiger gezind was, de resultaten nog hoger gelegen zouden hebben. De feestdagen vielen in het weekend, en bovendien viel de volledige 2de week van de vakantie na de feesten en Nieuwjaar."



Een resultaat dat alvast in het oog springt, is de populariteit van de vakantiewoningen en de hogere gemiddelde gezelschapsgrootte bij de B&B’s. Het lijkt erop dat steeds meer mensen de kerst- en eindejaarsdagen graag in groep doorbrengen op locatie: met familie en vrienden. Een trend die ook een positieve weerslag heeft op een dichtbijbestemming zoals Limburg.



"Uit onze continue gastenpeiling blijkt dat tijdens de kerstvakantie toeristen vooral komen om te wandelen, genieten van streekgastronomie, shoppen en het bezoeken van een museum, attractie of evenement. Dit kunnen we ook afleiden uit de websitebezoeken. Voor en tijdens de vakantie was er een stijging van 40% meer websitebezoekers t.o.v. kerst 2015. De meest bezochte pagina’s waren wandelen, overnachten, attracties en evenementen zoals Winteravonden in Bokrijk."



Het openluchtmuseum kende opnieuw een zeer succesvolle editie van de Winteravonden, die erg in de smaak vielen bij bezoekers uit de eigen regio en ver daarbuiten. "Evenementen en de (nieuwe) attracties in Limburg die extra beleving aanbieden, dragen steeds meer bij tot de ontwikkeling van Limburg als een 366-dagenbestemming. Hier zetten we de laatste jaren sterk op in. Dat die inspanningen renderen, blijkt al uit de resultaten van 2015, waar we niet enkel in het hoogseizoen stijgingen konden noteren, maar ook in het laagseizoen", zegt Philtjens.



“Het stijgende aantal aankomsten, bezoeken en overnachtingen is een belangrijke evolutie met het oog op onze economie van de vrije tijd, één van de speerpuntsectoren in Limburg. Wanneer we vandaag merken dat bijna 80% van onze logieshouders aangeeft dat 2016 even goed of zelfs beter was dan het sterke jaar 2015, mogen we concluderen dat Limburg meer dan ooit geliefd is als dichtbijbestemming het hele jaar door. Een evolutie die we in 2017 zeker verder moeten blijven voeden, via de intensieve samenwerking met de 44 steden en gemeenten en alle toeristische partners."

