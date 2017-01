In Limburg: Weerman Ruben Weytjens: 'Stel verplaatsingen uit' (7 januari 2017)

De temperaturen blijven vandaag nog lange tijd flink negatief, terwijl er geregeld regen of motregen verwacht mag worden. "Daardoor kan de ijzelsituatie aanhouden tot de avonduren", waarschuwt weerman Ruben Weytjens. "Het dun laagje sneeuw is niet het grootste probleem, wel de regen of motregen die voor een ijslaag zal zorgen waar zelfs winterbanden geen raad mee weten. Vandaar mijn advies om vandaag niet de weg op te gaan, tenzij absoluut noodzakelijk. Het is niet het moment om de held uit te hangen of de waarschuwingen weg te lachen."INFO