In Limburg: 20 vragen! Soetkin Jehaes: 'Mijn ambitie? Eerste vrouwelijke premier van België worden' (3 januari 2017)

Van de 22-jarige Soetkin Jehaes uit Alken krijgt het Gallo-Romeins Museum in Tongeren de titel mooiste plekje van Limburg. Deze Limburgse jongedame wil heel graag de eerste vrouwelijke premier van België worden. Voila! Vroeger had ze totaal andere ambities: Zangeres, fotomodel, prinses,.... Zet je schrap: 20 vragen, deel 2.Soetkin JEHAES22 jaarAlkenMasterstudente en politiek actiefHoe loopt je carrière, Soetkin?"Met mijn politieke carrière ben ik zeer tevreden. Op dit moment ben ik voorzitter van Jong VLD Limburg, eerste ondervoorzitter en secretaris van Jong VLD Groot-Hasselt, bestuurslid van Jong VLD nationaal, penningmeester van Vrije Vrouwen Alken, bestuurslid van Open Vld Alken en raadgevend bestuurslid van Open Vld Limburg. Ik ben erg fier dat ik dit alles in vier jaar heb kunnen bereiken."Je wint 2.500 euro en moet het meteen besteden. Wat doe je?"Ik zou eindelijk mijn eigen autootje kopen. Het zal wel een tweedehands auto worden, maar daar heb ik geen problemen mee. Het zou meteen veel praktische problemen oplossen."Wat was de laatste aankoop waar je blij van werd?"De aankoop van mijn nieuwe laptop."Waar of bij wie, haal je inspiratie?"Ik haal mijn inspiratie vanuit mijn achtergrond als kunsthistorica of bij Disney en in de Efteling."Wat wilde je worden toen je klein was?"Prinses, zangeres, musicalster, fotomodel, ..."Welke grote ambitie koester je nog?"De eerste vrouwelijke premier van België worden."Soetkin is duidelijk op dreef. Morgen doet 'Premier Jehaes' nog meer uit de doeken. Limburgnieuws.be laat Limburgers aan het woord over werk, vakantie, het leven, vrije tijd, ambitie.... 20 vragen!