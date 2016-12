In Limburg: De Warmste week ooit in Vlaanderen: Alle cijfers en warme acties (24 december 2016)

De Warmste week van Music for life 2016 zit erop. In totaal organiseerden de Vlamingen maar liefst 6.195 hartverwarmende acties voor 1.311 verschillende zelfgekozen goede doelen. Dat is bijna het dubbele aantal van vorig jaar.



Tijdens de Warmste week namen in totaal 36.571 mensen deel aan de Warmathon in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden en in hoofdstad Brussel. Zij zamelden samen al lopend 415.710 euro in voor de meer dan duizend goede doelen van Music for life. De afgelopen week bezochten meer dan 60.000 mensen De Schorre in Boom om er te vertellen welk goed doel zij een warm hart toedragen en waarom. Dat leverde pakkende verhalen en momenten op die een grote indruk maakten op de presentatoren.



Linde Merckpoel, Eva De Roo en Bram Willems: "Het is onmogelijk om te beschrijven hoe ontroerend de verhalen zijn die deze Warmste week elke dag opnieuw gekleurd hebben. De kracht van jong en oud die zich samen onvoorwaardelijk met hart en ziel inzetten, heeft ons echt geraakt. Fantastisch om te zien hoe iedereen in Vlaanderen voor iedereen zorgt! Zo wordt de week voor Kerst voor iedereen de week van de hoop."



Op dit moment bracht Music for life al 7.802.913 euro op voor de 1.311 verschillende goede doelen. De Koning Boudewijnstichting verwacht de komende dagen nog een aantal stortingen van acties. De komende weken betaalt de stichting al het ingezamelde geld uit aan de verschillende goede doelen.



Meer dan de helft van alle Vlamingen luisterde naar Music for life op de radio. Meer dan 60 procent van de Vlamingen keek naar Music for life op tv. En ook online leefde de Warmste week enorm: de website van Studio Brussel lokte elke dag gemiddeld 4,5 meer bezoekers dan normaal. En via Facebook bereikte Music for life de afgelopen zeven dagen ruim 1,2 miljoen mensen per dag.





Ook in 2017 organiseert Studio Brussel een nieuwe editie van Music for life.





Totale opbrengst: 7.802.913 euro



6.195 warme acties



1.311 goede doelen



Meer dan 60.000 bezoekers in De Schorre



36.571 deelnemers aan de Warmathon in 6 steden leverde 415.710 euro op



2.217 klassen en 41.455 leerlingen deden een Ketnet-Koekenbak



12.558 aangevraagde platen



Meest aangevraagde platen:



Can’t stop the feeling – Justin Timberlake

Een ster – Stan Van Samang

Stand by me – Florence and the Machine

Goud - Bazart

Ziet em duun – Van Echelpoel

