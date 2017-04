Leopoldsburg: NMBS organiseert fietsdiefstalpreventie in station Leopoldsburg (22 april 2017)

NMBS beschikt vandaag in alle stations over in totaal meer dan 90.000 fietsplaatsen. Het is net deze grote concentratie die ervoor zorgt dat stations een hotspot voor fietsdiefstallen zijn. Om dit probleem aan te pakken organiseert NMBS samen met de lokale partners van 22 tot en met 28 april 2017 in verschillende stations een sensibiliseringsactie.Op maandag 24 april 2017 vindt de preventieactie rond fietsdiefstal van 14u tot 18u plaats aan het station Leopoldsburg. Deze gebeurt in samenwerking met de stad Leopoldsburg en de lokale politie. Tijdens deze actie kunnen reizigers hun fiets laten graveren en krijgen ze tips om het risico te beperken.Fietsers kunnen dan hun fiets laten graveren wat een efficiƫnte manier is om dieven af te schrikken en om de eigenaar van een gestolen fiets terug te vinden. Gemerkte fietsen worden minder snel gestolen. Er zullen dan ook gadgets en flyers met informatie om fietsdiefstal te voorkomen worden uitgedeeld.