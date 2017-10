Lanaken: Koppel uit Lanaken gaat uitdaging aan in tweede seizoen Ons Eerste Huis (13 oktober 2017)

Bartel Van Riet springt voor de tweede keer in een verbouwavontuur met drie jonge koppels en hun (schoon)ouders. Twee nieuwe experten bepalen met gast-bv's welk koppel week na week een kamertrofee in de wacht sleept. Gelukkig worden ze met raad en daad bijgestaan door een oude bekende: Sanchez, de meest bekende werfleider van het land die twaalf jaar geleden zijn tv-debuut maakte in het verbouwingsprogramma The Block.Wekenlang verbouwen met je ouders of schoonouders in een totaal te renoveren pand is allesbehalve simpel. Valerie & Brent, Boy & Aimée en Kenzo & Sofie durfden dit avontuur aan. Het doel: de hoogste meerwaarde creëren op hun huis. Wie daarin slaagt wint de vette hoofdprijs van 100.000 euro. Tien weken lang kan Vlaanderen hun verbouwperikelen, hun creativiteit en hun belevenissen volgen.Boy (25) en Aimée (27) uit Lanaken gaan ook aan de slag in het programma. Het koppel deelt officieel nog geen woning, maar Aimée spendeert wel veel tijd bij de ouders van Boy in Lanaken. Boy komt als fotolasser aan de kost, Aimée als kapster. Hij heeft een creatieve geest en is erg handig en technisch ingesteld, zij daarentegen zal nog een pak moeten leren. Het koppel kocht een huis in Lanaken en gaat voor een eigen stijl. Boy heeft een duidelijke voorliefde voor oude, maar degelijke materialen en houdt van recycling.De ouders van Boy gaan het koppel met veel raad en daad bijstaan in hun eerste verbouwingsavontuur. Toine (56) werkt als zelfstandig podiumverhuurder, Greetje (54) is huisvrouw. Toine is een ervaren verbouwer en zal er met een streng oog op toezien dat de werken correct verlopen.INFO​Ons Eerste HuisVanaf maandag 23 oktober om 20.35 uur op VIER.