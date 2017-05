Lanaken: Tot en met woensdag bestrijding van de eikenprocessierups (16 mei 2017)

In opdracht van het gemeentebestuur van Lanaken gaat de firma Loonwerken Leonard van maandag 15 mei tot en met woensdag 17 mei de bestrijding van de eikenprocessierups aan. De bestrijding zal plaatsvinden in straten met laanbomen. De firma zal het bestrijdingsmiddel met een hogedruksproeier in de kruinen van de bomen te spuiten.



De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. De pijlvormige brandharen worden bij ongewenste aanrakingen als afweermiddel actief afgeschoten door de rups. Tevens kunnen de haren vanuit de nesten passief met de wind worden meegevoerd of door trillingen van verkeer vrijkomen en verder verspreid worden. Na direct contact met de brandharen ontstaat er binnen de 8 uur een rode pijnlijke huiduitslag met hevige jeuk. Deze kenmerkt zich door bultjes, pukkeltjes of met vocht gevulde blaasjes die kunnen gaan ontsteken.

