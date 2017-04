Lanaken: Voormalig klooster wordt locatie voor sociale woningbouw (12 april 2017)

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van 22 sociale woningen van Sociale Huisvestigingsmaatschappij Maaslands Huis op de locatie van het voormalig klooster op de Gasthuisstraat in Lanaken. Het klooster van De Kleine Zusters van de Heilige Jozef is een gebouw dat in 2011 door het Maaslands Huis werd gekocht van de gemeente Lanaken.



Schepen Sofie Martens: "Na een lange procedure van onderhandelen over de inplanting en het uitzicht van het gebouw zijn we opgelucht dat we eindelijk een bouwvergunning kunnen afleveren. Door het afleveren van de bouwvergunning kan er weldra gestart worden met de bouw van 22 huurappartementen van het Maaslands Huis. We hopen op een vlotte opstart van de bouw."



Ook zullen er op de Molenpoel in Veldwezelt 7 woongelegenheden gebouwd worden voor begeleid wonen. Hier zullen personen met een handicap ondersteund worden zodat ze zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hierbij om 6 studio's en 1 appartement die uitgebaat zullen worden door vzw Tevona uit Lafelt.

