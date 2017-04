Kinrooi: Kinrooise Sanne Cant is sportvrouw van het jaar (1 april 2017)

Op vrijdag 31 maart organiseerde de sportraad/sportdienst de jaarlijkse kampioenenhulde in GC De Stegel. Twaalf individuele kampioenen en vier kampioenenploegen passeerden de revue tijdens deze gezellige avond. Daarnaast maakte de sportraad ook de sportman en sportvrouw van 2016 bekend.



De Kinrooise sportverenigingen konden allemaal kandidaten aandragen voor de nominaties van sportman en sportvrouw van het jaar. Uit deze bonte verzameling van sportpersoonlijkheden, filterde de sportraad telkens drie genomineerden. Voor sportvrouw van het jaar waren dat:

Chloe Greenwood (veldrijden & BMX)

Zoë Schetz (twirling)

Beau Ramaekers (judo)



Bij de heren waren de nominaties voor:

Martijn Vanhove (rallycross)

Joachim Vanreyten (wielrennen)

Paul Verlinden (feedervissen)



Op het einde van de avond werden Chloe Greenwood en Joachim Vanreyten uitgeroepen tot respectievelijk sportvrouw en sportman van het jaar.



Chloe Greenwood was vorig jaar voor de eerste keer present op de kampioenenhulde en haar resultaten leverden haar toen al een nominatie voor sportvrouw van het jaar op. Toen ging judoka Beau Ramaekers met de titel van sportvrouw aan de haal. Dit jaar is het echter de beurt aan Chloe want haar prestaties van 2016 waren nog indrukwekkender dan haar debuutjaar op de hulde. De 13-jarige uit Molenbeersel reeg de titels op twee wielen aan elkaar in 2016, zowel in het veldrijden als in BMX. Ze werd Limburgs, Vlaams en Belgisch kampioen BMX en wist daarnaast ook de Flanders Cup en Top competitie, dé twee BMX-competities in België – te winnen. Ook in het veldrijden was ze Belgisch en Vlaams kampioen bij de meisjes tot 13 jaar. De sportraad omschreef de jongedame als de Kinrooise Sanne Cant.



Twee wielen waren het ingrediënt om goed te scoren in het referendum sportman/sportvrouw van het jaar. Naast Chloe was het ook een wielrenner die sportman van het jaar werd. Voor de derde keer werd dit Joachim Vanreyten. Hij werd samen met zijn Lotto Soudal ploegmaats Belgisch kampioen ploegentijdrit op de weg. Joachim won eveneens een rit in de Ronde van Piëmont en de Trofee Maarten Wynants in Houthalen,voor onder andere Sep Vanmarcke en Tom Boonen. Naast mooie ereplaatsen in de Scheldeprijs, de Druivenkoers, de Grote prijs van Frankfurt en de Grote prijs Claude Criquelion was de prestatie natuurlijk zijn titel van Belgisch kampioen bij de wielerbeloften op de weg (U23) in Stabroek Antwerpen. Wie dacht dat deze adelbrieven hem een zitje in het professioneel wielrennen kon opleveren, moeten we voorlopig ontgoochelen. Door het uitblijven daarvan, begon Joachim in september met universitaire studies Kinesitherapie in Diepenbeek. Daarnaast besloot hij onlangs om de weg even links te laten liggen en de komende twee jaar alles op het veldrijden te zetten.

Bekijk alle artikels uit Kinrooi