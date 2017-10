Houthalen-Helchteren: Eurotechpark biedt kmo's kwaliteitsvolle werkplekken (12 oktober 2017)

Op 4 oktober deed burgemeester Alain Yzermans de symbolische eerste kolomzetting van Eurotechpark, een nieuwe cluster van 16 industriegebouwen voor kmo-bedrijven op industrieterrein Europark. Het gaat om een project van overbuur TCS nv, dat hiermee een nieuwe kwaliteitsstandaard in de industriebouw wil zetten.



Het project bestaat uit acht bouwvolumes met elk twee industriƫle hallen en bijhorende kantoorruimte.



De eerste vier blokken worden tegen eind december 2017 opgeleverd. De panden zijn zowel te koop als te huur, in casco of volledig afgewerkt. De interesse is blijkbaar groot, want op dit moment zijn al vier van de zestien hallen verkocht en lopen de onderhandelingen voor enkele andere units.

Bekijk alle artikels uit Houthalen-Helchteren