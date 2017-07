Houthalen-Helchteren: Overval op broodjeszaak in Vredelaan (17 juli 2017)

Afgelopen nacht drongen twee gemaskerde mannen een broodjeszaak in de Vredelaan binnen. Ze vluchtten weg met geld uit de kassa.



Maandagnacht rond 3.30 uur kwam een werkneemster toe in een broodjeszaak in de Vredelaan. Ze sloot de glazen toegangsdeur achter zich af. Plots zag ze twee gemaskerde mannen aan de deur, die deze met een steen probeerden stuk te gooien. De werkneemster vluchtte naar de kantoorruimte achteraan en verwittigde de politie en haar familie.



De overvallers slaagden er in tussentijd in om binnen te komen. Even later liepen ook twee familieleden van de vrouw de zaak in om haar te helpen. De verdachten namen hierop de benen in de richting van de Rode Kruislaan. Ze namen geld uit de kassa mee.



De werkneemster raakte niet gewond, maar verkeerde wel in shock. Ze krijgt ondersteuning van de dienst slachtofferbejegening van de politie. Eén van de mannen die haar ter hulp schoten, raakte lichtgewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.



Politie CARMA stuurde meteen meerdere patrouilles ter plaatse om de omgeving uit te kammen. De overvallers konden niet opgespoord worden. De politie onderzoekt de zaak.

