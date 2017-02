Houthalen-Helchteren: Verwaarloosde hond in beslag genomen (13 februari 2017)

In de Voornstraat werd vorige week donderdag een loslopende Turkse herdershond gevonden met aan zijn nek een stuk gebroken ketting van ongeveer 7 meter lang. Een hondenvanger van het Genkse asiel kwam de hond ophalen en bracht hem onder in het asiel. De hond bleek er geen onbekende.



De eigenaar, een man uit Genk, kreeg reeds acht keer een boete voor het laten loslopen van zijn hond. Bij nader onderzoek door de politie bleek dat de eigenaar zijn hond onderbracht op een bedrijf van een vriend in Houthalen. Daar leefde de hond vastgeketend in een zwaar onderkomen hok, doordrenkt van mazoutgeur. Bij de hond werden doorligwonden vastgesteld.



De eigenaar mag een PV verwachten en zijn hond wordt in beslag genomen. Ook de eigenaar van het bedrijf wordt geverbaliseerd voor een inbreuk op de dierenwelzijnswet. De inspectie dierenwelzijn wordt in kennis gesteld.

